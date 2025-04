Chuva forte deixa Grande SP em alerta e provoca caos na volta para casa

Uma tempestade deixou bairros inteiros debaixo d'água no ABC paulista na tarde desta segunda-feira (31). As cidades de Mauá e Santo André foram as mais afetadas. A Defesa Civil emitiu um alerta de risco severo na região. A circulação de trens foi suspensa, pessoas precisaram ser resgatadas e houve falta de luz. Os trilhos foram tomados pela água. Do lado de fora, passageiros precisaram subir nos portões giratórios. Avenidas ficaram alagadas e carros ficaram submersos. Os bombeiros usaram um bote para resgatar pessoas ilhadas. Em Mauá, choveu 40% do esperado para o mês em apenas uma hora.



