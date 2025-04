Chuva forte provoca alagamentos e deixa mais de 100 mil pessoas sem energia elétrica em São Paulo

A chuva forte que atingiu a capital paulista e a região metropolitana durou menos de duas horas e causou diversos transtornos. Mais de 100 mil pessoas ficaram sem energia elétrica e vários pontos da Grande São Paulo alagaram. Uma escola estadual em Diadema, no ABC paulista, ficou inundada. A água escura invadiu corredores, salas de aula e a cozinha. Os alunos se protegeram como puderam ao subir nas mesas. Cerca de mil crianças e adolescentes estudam na instituição. Por conta do alagamento, as aulas da tarde foram canceladas. Em Santo André, na mesma região, uma forte rajada de vento assustou moradores. A Defesa Civil emitiu um alerta para algumas regiões, aconselhando a população a se abrigar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!