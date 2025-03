Chuva forte provoca inundações em Afonso Cunha, no interior do Maranhão

Uma forte chuva provocou inundações na cidade de Afonso Cunha, no interior do Maranhão. O município de 6 mil habitantes está com cinco dos sete bairros inundados, depois que um riacho transbordou. Em São Paulo, ventos de 100 km/h derrubaram quatro torres de transmissão de energia elétrica, na região do Vale do Paraíba. Quatro cidades ficaram sem luz. O fornecimento está sendo retomado aos poucos. Em Itajaí (SC), a tempestade danificou o telhado de uma escola e mais de 60 mil imóveis também ficaram sem energia elétrica.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!