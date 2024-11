Chuva forte volta a predominar pelo país; veja a previsão do tempo para esta quarta (13)

A primeira quinzena de novembro já registrou chuva acima da média em várias partes do país. Até sexta (15), São Paulo deve superar a média de chuva do mês. Uma frente fria se aproxima do Sudeste e deve ficar sobre a região nos próximos dias. Nas capitais Rio Branco (AC) e Vitória (ES), a chuva forte pode vir com granizo e causar enchentes e deslizamentos.