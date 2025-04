Chuva intensa: Petrópolis (RJ) aciona toque de sirene para a população deixar áreas de risco

Cidades do Sudeste do Brasil estão em alerta devido a chuvas intensas, com o Rio de Janeiro sendo um dos estados mais afetados. Em Petrópolis, as sirenes soaram pela segunda vez, orientando a população a deixar áreas de risco. Moradores enfrentaram deslizamentos e tiveram que ser resgatados. Até o momento, 98 pessoas estão desalojadas. O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, destacou a preocupação com possíveis deslizamentos devido ao solo já encharcado. Na capital e na Baixada Fluminense, as chuvas também causaram estragos, inclusive o desabamento de uma casa em Belford Roxo. Em Angra dos Reis, o volume de chuva inundou ruas e casas, obrigando resgates com uso de barcos e motos aquáticas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!