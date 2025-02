O município de Taboão da Serra, na grande São Paulo, foi um dos mais atingidos pelas chuvas. Na madrugada desta segunda (3), diversas casas e ruas ficaram inundadas. Pela manhã, o cenário era de lama destruição. A Defesa Civil do estado alerta que as chuvas continuam nos próximos dias, com grande volume de água pelo menos até menos quarta-feira (5).