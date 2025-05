Chuvas ininterruptas provocam estragos em Alagoas

As fortes chuvas dos últimos dias na região Nordeste do Brasil já causaram muitos estragos, principalmente no litoral norte de Alagoas. Em Maceió, já choveu 60% a mais do esperado para todo o mês de maio. Em todo o estado, mais de 720 pessoas foram afetadas pelos temporais. De acordo com o último boletim da Defesa Civil de Alagoas, mais de 450 pessoas estão desalojadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!