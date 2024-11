Ciclone extratropical atinge regiões do Brasil e deve provocar ventos fortes

Um ciclone extratropical deve atingir regiões do país e causar estragos leves. A força dos ventos aumenta ao longo do dia nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A grande diferença de pressão entre o continente e a região onde o ciclone se forma será a responsável por essas rajadas de vento que podem acontecer a qualquer hora. Nos três estados da região Sul e em Mato Grosso do Sul, as ventanias devem variar entre 50 km/h e 90 km/h.