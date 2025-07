Ciclone extratropical provoca ventania em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul

Ventos de mais de 100 quilômetros por hora foram registrados nesta segunda (28) em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. A ventania foi provocada por um ciclone extropical que avança pelo litoral gaúcho em direção ao restante do país. As rajadas de vento provocaram muita destruição no litoral gaúcho. Em Londrina (PR), mais de 53 mil pessoas ficaram sem luz por causa da ventania. Na capital paulista e na Grande São Paulo, mais de cem mil imóveis estão sem energia elétrica.



