Cidade de Santos (SP) vive expectativa da chegada de Neymar nesta sexta (31)

A cidade de Santos (SP) já vive a expectativa da chegada de Neymar, marcada para esta sexta (31). O palco na Vila Belmiro já começou a ser montado para receber a grande estrela do futebol brasileiro. O clube planeja apresentar o craque com uma grande festa para a torcida. A programação inclui shows dos cantores Mano Brown, Supla e Projota, que são torcedores do Santos. Os ingressos para a apresentação de Neymar já começaram a ser vendidos para sócios-torcedores.