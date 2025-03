Cidade de São Joaquim, na serra catarinense, registra geada pelo segundo dia seguido

A cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, registrou geada pelo segundo dia consecutivo, com uma fina camada de gelo cobrindo a serra na manhã desta quarta-feira. O município teve o dia mais frio do país, com temperatura mínima de 2,2ºC, marcando a terceira geada na região desde o início do ano.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!