Cidade de SP libera a vacina da gripe para a população acima de seis meses de idade

A baixa adesão à vacinação contra a gripe preocupa autoridades de saúde em meio ao aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave no país. Na cidade de São Paulo, onde 735 casos já foram registrados neste ano, a vacina foi liberada nesta segunda-feira (19) para todas as pessoas com mais de seis meses de idade. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar 90% do público prioritário, mas menos de 30% foi imunizado até o momento. O mesmo movimento de ampliação da campanha ocorre em outras regiões, como o Distrito Federal e Goiânia (GO). A influenza A já é a principal causa de morte por síndrome respiratória em várias partes do país, segundo a Fiocruz.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!