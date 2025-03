Cidades afetadas pela tragédia de Mariana têm até quinta (6) para assinarem acordo de recuperação

Termina, nesta quinta-feira (6), o prazo para as prefeituras das cidades mineiras atingidas pela tragédia de Mariana assinarem o acordo de recuperação do maior desastre ambiental do país. Apenas 17, das 49 cidades afetadas, aderiram ao acordo. A Associação Mineira de Municípios pediu ao Supremo Tribunal Federal mais seis meses para que os prefeitos - em início de mandato - possam analisar o acordo. A proposta homologada em outubro do ano passado, prevê o repasse de R$ 132 bilhões aos atingidos. O acordo prevê ainda que a fundação Renova, criada para gerir as ações de reparação dos danos, seja extinta e as próprias prefeituras assumam a execução dos projetos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!