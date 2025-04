Cientistas britânicos afirmam ter descoberto a mais forte evidência de vida fora da terra

Cientistas britânicos afirmaram ter descoberto o que consideram ser o sinal mais forte, até hoje, da existência de vida fora da Terra. Foi o telescópio James Webb, um dos mais poderosos equipamentos de observação já lançados, que detectou impressões químicas de dois gases que, na Terra, só são produzidos em processos biológicos, ou seja, por organismos vivos. De acordo com o estudo da Universidade de Cambridge, esses gases só são gerados por microrganismos como as algas marinhas. Uma das hipóteses dos cientistas é que, assim como no nosso planeta, essas pequenas criaturas viveriam na água.



