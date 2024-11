Cinco homens são presos após roubarem Ozempic no interior de São Paulo

Cinco homens foram presos após roubarem Ozempic, um medicamento para emagrecimento, no interior de São Paulo. Com medo dos assaltantes, farmácias da capital paulista reduziram o estoque do remédio por segurança. Segundo a polícia, existe uma grande procura pela compra ilegal de Ozempic no mercado clandestino e até em redes sociais, onde o medicamento roubado pelas quadrilhas é vendido com valor abaixo do mercado.