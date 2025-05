Circulação em linha de trem de SP é interrompida devido a protestos na Comunidade do Moinho

A circulação de uma das mais importantes linhas de trem de São Paulo foi interrompida durante um protesto de moradores de uma favela no centro da capital. Eles são contra a desocupação da região, que vai virar um parque. Manifestantes colocaram fogo em pedaços de madeira e fizeram barricadas com pneus. A circulação foi interrompida e policiais usaram bombas de efeito moral. Durante a tarde, representantes da comunidade se encontraram no posto de atendimento da Companhia Habitacional do Estado para falar com o Ouvidor das Polícias e o Superintendente da União.



