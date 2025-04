Clínicas burlam a lei e oferecem procedimentos de bronzeamento artificial de forma clandestina

As câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos estão proibidas no Brasil desde 2009, por determinação da Anvisa. Porém, o grande número de clínicas de estética que ainda oferecem o procedimento tem explicação. Enquanto muitas atuam de forma clandestina, outras recorrem a manobras jurídicas para obterem autorização por meio liminares na Justiça. Na última semana, quatro pessoas foram presas após uma mulher sofrer queimaduras graves durante o procedimento numa clínica em Goiânia (GO). No local, foram apreendidas oito câmaras que seriam vendidas por até R$ 20 mil cada. No início deste mês, a Anvisa proibiu a venda de lâmpadas fluorescentes de alta potência para coibir a venda desses equipamentos no Brasil.



