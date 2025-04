Colisão entre duas lanchas provoca uma morte e deixa 14 feridos em Morro de São Paulo, na Bahia

Uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas na colisão entre duas lanchas em Morro de São Paulo, na Bahia. Uma das embarcações transportava 12 passageiros. A outra estava com duas pessoas e o marinheiro a bordo. Com o impacto, as vítimas foram lançadas ao mar. Os primeiros-socorros aconteceram ainda na ilha. Os passageiros foram levados por outros barcos e retirados de maca. O empresário Luís Gustavo Veloso, gerente de uma pousada, estava sentado na parte da frente do barco e morreu na hora. A Marinha instaurou um inquérito para investigar o que provocou a batida entre as lanchas. O governo da Bahia confirmou que as duas embarcações não tinham autorização para transportar passageiros. Testemunhas disseram que uma das embarcações estaria em alta velocidade. O laudo da perícia deve ficar pronto em 90 dias.



