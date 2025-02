Com 113 mortes no ano, governo de SP decreta emergência por dengue no estado

O governo de São Paulo decretou situação de emergência por causa da dengue no estado. Neste ano, 113 mortes já foram confirmadas pela doença. O governo deve liberar R$ 228 milhões para a compra de medicamentos, tratamento de pacientes e combate ao mosquito, além de ampliar em 20% os leitos do SUS para atender casos de dengue. O pior momento da doença no estado deve ser entre os meses de março e abril, o que reforça a importância da prevenção.



