Com a proximidade do fim do ano, criminosos miram lojas de roupas e artigos de festas Em áreas de comércio popular de São Paulo, os estabelecimentos são invadidos até pelos telhados

JR na TV|Do R7 24/10/2024 - 20h46 (Atualizado em 24/10/2024 - 20h46 ) twitter

