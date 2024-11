Com cenário incerto, americanos vão às urnas para decidir o próximo presidente dos Estados Unidos

Os americanos foram às urnas para decidir quem será o próximo presidente. O país está dividido. As pesquisas mostram que o cenário é incerto, e o mundo observa com ansiedade. O nome do novo presidente pode ser conhecido em algumas horas, como já aconteceu em eleições passadas, ou dias. O enviado especial da RECORD, Roberto Cabrini, está em Washington e traz mais informações. Acompanhe.