Com estádio lotado, Corinthians vence mais uma partida e segue líder do grupo A do Paulistão

O Corinthians segue forte no Campeonato Paulista ao ganhar os dois jogos disputados. A sequência de boa sorte vem do ano passado, com nove vitórias seguidas. O time está a uma vitória de alcançar a melhor sequência de jogos no século. No jogo deste domingo (19), contra o Velo Clube, 42 mil corintianos acompanharam de perto.