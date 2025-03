Com falta de funcionários, supermercados têm mais de 350 mil vagas abertas

Sobram vagas e faltam funcionários nos supermercados do país. Segundo a Associação Nacional do setor, existem hoje mais de 350 mil postos de trabalhos abertos no segmento. Entre os profissionais mais procurados estão operadores de caixa, auxiliares de loja e açougueiros. A região Sudeste tem a maior quantidade de vagas, 208 mil, seguida pelo Sul com 66 mil vagas.



