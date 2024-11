Começa julgamento do PM acusado de matar a garota Ágatha Félix no Complexo do Alemão, no Rio

Nesta sexta (8), começou o julgamento do policial militar acusado de matar a menina Ágatha Félix, de 8 anos, no Rio de Janeiro. A criança foi atingida por um tiro de fuzil em 2019. A defesa de Rodrigo José de Matos Soares alegou que houve troca de tiros com criminosos quando Ágatha foi baleada nas costas dentro de um veículo do transporte público. Já a investigação da polícia apontou que os PMs começaram a atirar depois que confundiram dois rapazes em uma moto com traficantes.