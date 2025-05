Começa nesta quarta (7) o conclave que elegerá o novo Papa

Começou nesta quarta-feira (07) em Roma, na Itália, o conclave que vai eleger o novo papa. 133 cardeais de 70 países se reuniram por mais de três horas a portas fechadas. Depois da primeira votação, a fumaça preta indicou a falta de consenso. A partir de amanhã (08), pode haver até quatro votações. Quando uma fumaça branca for vista, o sucessor do Papa Francisco terá sido escolhido.



