Comerciante chinês suspeito de matar jovem de 18 anos é transferido de SP para o RJ

O comerciante chinês preso, suspeito de matar e esconder o corpo de uma jovem de 18 anos, foi transferido de São Paulo para o Rio de Janeiro. A investigação quer esclarecer as circunstâncias do crime. Marcelle foi vista pela última vez em uma bicicleta a caminho da casa do comerciante, na última quinta-feira (12). Horas depois, uma câmera de segurança gravou o chinês em uma rua puxando um carrinho coberto com uma lona azul, semelhante à que foi encontrada enrolada no corpo da vítima. Testemunhas afirmam que o suspeito era obcecado pela jovem e não era correspondido.



