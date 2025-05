Comissão de Anistia aprova indenização de R$ 100 mil à ex-presidente Dilma Rousseff

A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos aprovou uma indenização de R$ 100 mil à ex-presidente Dilma Rousseff e a condição de anistiada política. O valor é uma compensação pela demissão de Dilma, da fundação de economia e estatística do Rio Grande do Sul, em 1977. Ela também ficou três anos presa. A presidente da comissão, Ana Maria Oliveira, pediu desculpas em nome do estado brasileiro e destacou a importância da reparação pelos crimes cometidos na ditadura militar.



