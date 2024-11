Comissão do Senado aprova plano de trabalho da regulamentação da reforma tributária

O Senado começa na próxima semana os debates da reforma tributária. A meta é votar em plenário as mudanças no sistema de impostos até o final do ano. O plano prevê 11 audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça e duas sessões temáticas no plenário do Senado, antes da votação da regulamentação da reforma tributária pelos senadores. O primeiro debate na CCJ está marcado para a próxima terça (29).