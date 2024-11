Condomínios se adaptam para dar conta de receber as encomendas da Black Friday

Nesta sexta (29) é o dia da Black Friday, que, este ano, deve movimentar quase R$ 8 bilhões em vendas pela internet no Brasil. Para dar conta de receber tantas encomendas, condomínios tiveram que se adaptar para minimizar os transtornos na hora da entrega. Em um condomínio na Grande São Paulo, as entregas saltam de 500 para 2 mil neste período. No ano passado, faltou espaço.