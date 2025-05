Confira a previsão do tempo desta quarta (14)

Os estudos meteorológicos registraram frio no Sul e calor de quase 40°C no Nordeste. Os temporais devem se concentrar nas regiões Norte e Nordeste, enquanto o ar seco predomina no Centro-Sul do país. A partir de quarta-feira (14), uma circulação de ventos vai impedir a formação de nuvens de chuva e elevar as temperaturas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.



