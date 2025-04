Confira a previsão do tempo desta quarta (23)

Os ventos frios continuam em direção a São Paulo nesta quarta (23), o que mantém o amanhecer gelado. Na capital paulista, o dia começa com apenas 14ºC. À tarde, os termômetros não passam dos 26ºC. A partir de quinta (24), volta a chover e tem risco de temporais com ventanias. O volume de água pode provocar alagamentos e quedas de árvores. A frente fria continua na altura da Bahia, formando temporais sobre todo o estado, com as nuvens mais carregadas na capital. Entre o litoral do Amapá, Maranhão e Rio Grande do Norte, chove em vários momentos do dia. Na região Centro-Oeste, tempo abafado e com pancadas à tarde.



