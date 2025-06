Confira a previsão do tempo desta quinta (12)

A massa de ar polar segue persistente sobre o centro-sul do país e só começa a perder força no fim de semana. Nesta quinta-feira (12), tem condições para geada em boa parte do interior gaúcho, catarinense e no sul do Paraná. Em São Paulo, amanhece com apenas 10 graus e chance de chuva fraca ao longo do dia. No Rio de Janeiro, os termômetros não passam dos 21 e chove a qualquer hora. Em Brasília, céu encoberto e a chuva vem na parte da tarde. Amanhã (12), a frente fria avança pelo litoral da Bahia, e pode provocar temporais no recôncavo baiano.



