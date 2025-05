Confira a previsão do tempo desta quinta (8)

Neste sábado (10), o tempo firme predomina sobre as regiões Centro-Oeste, Sudeste e o interior do Nordeste. As capitais São Paulo, Campo Grande (MS) e Goiânia (GO) serão as mais secas, com índices de umidade em níveis de atenção. Nesta quinta-feira (8), a combinação de uma frente fria com a circulação de ventos quentes, provoca chuva frequente e volumosa nas regiões de Bagé, Uruguaiana e Pelotas, no Rio Grande do Sul. No Norte e no Nordeste, os temporais continuam no Amazonas, Roraima e litoral da Bahia. Nesta quarta (7), os estados da Bahia e de Roraima foram os que mais registraram chuva.



