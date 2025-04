Confira a previsão do tempo desta sexta (4)

Alguns municípios de Minas Gerais e de São Paulo registraram, só nesta quinta-feira (3), quase todo o volume de chuva esperado para o mês. A quantidade de água pode causar transtornos como deslizamentos e enxurradas. Em Curitiba (PR) e na capital paulista, a sexta-feira (4) ainda terá momentos de sol. À tarde, as pancadas com raios e ventania ganham força. No Rio Grande do Sul, uma circulação de ventos mantém o tempo firme e impede a elevação das temperaturas.



