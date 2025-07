Confira a previsão do tempo desta sexta (4)

A massa de ar polar começa a se afastar para o oceano, mas os ventos frios ainda mantêm as temperaturas baixas. No Rio de Janeiro, sexta-feira (4) de tempo instável com alerta para chuva forte. Faz até 22 graus. Já no sábado (5), o sol volta entre nuvens e as instabilidades perdem força. Esquenta até os 24. No domingo (6), previsão de chuva ao longo do dia.



