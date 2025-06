Confira a previsão do tempo desta sexta (6)

No início da próxima semana, uma forte circulação de ventos deve ajudar abrir o tempo. Em Curitiba, sexta-feira (6) de tempo instável e céu encoberto, com chance de chuva a qualquer hora. Em São Paulo, pancadas já na parte da manhã. Faz até 23. Hoje (5), os maiores acumulados de chuva foram registrados na região Sul. Amanhã, a frente fria avança pela costa do Sudeste e espalha as instabilidades sobre o leste de São Paulo, o Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais.



