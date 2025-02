Confira a previsão do tempo deste fim de semana

O fim de semana promete calor no Rio Grande do Sul e menos chuvas no Nordeste. Os temporais, no entanto, devem continuar em outras regiões. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de perigo para mais de 260 municípios entre o Amazonas, Pará e Maranhão por conta das fortes chuvas neste sábado (8). Nas capitais Manaus, Belém e São Luís chove a qualquer hora. Em São Paulo e em Cuiabá, as pancadas continuam à tarde.