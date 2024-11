Confira a previsão do tempo para esta quarta (23)

Nesta quarta (23), o dia será quente e abafado nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. A combinação de uma circulação de ventos com a atmosfera mais quente favorece a formação de chuva forte sobre vários estados. Amanhã, Curitiba, São Paulo e Rio Branco entram na rota dos temporais. A chuva mais pesada cai à tarde. Há risco de transtornos, especialmente alagamentos. No Nordeste, a circulação de ventos no sentido anti-horário afasta as nuvens de chuva.