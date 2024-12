Confira a previsão do tempo para esta quarta (4)

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas para mais de 1,7 mil municípios. No Rio de Janeiro, a previsão é de chuva forte ao longo do dia. Em Brasília, a temperatura chega a 27 graus com possibilidade de temporais. São Paulo terá uma quarta (4) nublada e chuvosa. A frente fria estaciona na costa fluminense, aumentando o risco para transtornos.