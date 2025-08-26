Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira (27)

O granizo que caiu na cidade de Castro, no Paraná, foi provocado por nuvens pesadas de chuva chamadas de cúmulo-nimbus. Nesta próxima quarta-feira (27), as áreas de instabilidade se afastam um pouco mais da região Sul e o risco para temporais diminui. Mas ainda pode chover forte na faixa leste de Santa Catarina e do Paraná. Nesta terça-feira, os maiores volumes de chuva foram registrados no Paraná e em Santa Catarina. As imagens de satélite mostram tempo aberto no interior do Brasil. Amanhã, a circulação de ventos provoca chuva forte na capital, no litoral paulista e no sul de Minas Gerais. No Nordeste, os ventos do mar deixam em atenção para pancadas os litorais da Bahia e de Sergipe. No Norte, o calor e a umidade provocam pancadas no Amazonas, em Roraima e no norte do Pará e do Amapá. No Centro-Oeste, o ar seco mantém as temperaturas elevadas.



