Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira (9)

Em todo o estado de São Paulo, o sol predomina entre algumas nuvens e não chove. Na capital paulista, a quarta-feira (9) será ensolarada, com máxima de 20°C. No Rio de Janeiro (RJ) e em Salvador (BA), o sol aparece e há previsão de chuva passageira, com máximas de 24°C e de 26°C. Nesta terça-feira (8), os maiores acumulados de chuva foram registrados sobre os estados do Maranhão e do Rio de Janeiro. Confira as previsões climáticas de todo o país na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!