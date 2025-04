Confira a previsão do tempo para esta quinta (17)

Pelo menos até sexta-feira (18), boa parte de Minas Gerais deve seguir na rota da chuva. Na capital paulista, as instabilidades podem vir já pela manhã. Ao longo do dia o céu fica mais encoberto e faz até 26ºC. No Rio de Janeiro, atenção para chuva forte à tarde e esquenta até os 30ºC. Em Manaus (AM), dia ensolarado e sem chuva. Nesta quinta (17), a umidade que vem da região Norte distribui as nuvens de chuva entre os estados do Centro-Oeste e do Sudeste. No Amapá, o encontro de ventos dos dois hemisférios reforça a condição para temporal.



