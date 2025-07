Confira a previsão do tempo para esta quinta (17)

Há dias, o Brasil enfrenta tempo seco e baixa umidade do ar. Na Grande São Paulo, o índice chegou a 20% e a Defesa Civil emitiu alerta vermelho para incêndios. Ao longo do dia, as instabilidades se mantêm nos extremos do Brasil e as pancadas de chuva se espalham já pela manhã. Em São Paulo e em Vitória, dia de tempo estável, com sol entre algumas nuvens. As máximas são de 27°C e de 26°C. Em Boa Vista, o calor é de 29°C com pancadas de chuva.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!