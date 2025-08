Confira a previsão do tempo para esta quinta (7)

Agosto começou com muita chuva no litoral do Nordeste. Aracaju (SE) já superou a quantidade esperada para o mês inteiro. Já na Região Sul, em Porto Alegre (RS), a chuva pode cair forte a qualquer momento e a temperatura chega aos 18 graus. Já no Sudeste, há chance de um grande nevoeiro em São Paulo na parte da manhã. Depois o sol aparece e à tarde faz até 25 graus. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no litoral de São Paulo.



