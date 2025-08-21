Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (21)

Quarta-feira de ventania no Sul do Brasil e em parte do Centro-Oeste. Os ventos alcançaram quase 100 km/h, destelharam casas e provocaram queda de energia por conta de um ciclone extratropical que está no oceano na altura da região Sul. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no Paraná e em Santa Catarina. Nesta quinta-feira faz sol em grande parte da região Sul. A circulação de ventos traz pancadas de chuva à noite. Chove forte no sul de Mato Grosso do Sul; entre o Amazonas e Roraima; e de Sergipe a Alagoas, com alerta para temporal no litoral alagoano. No interior do Brasil, tempo seco garante mais um dia quente. Em Curitiba faz 25 graus. Em Belo Horizonte, máxima de 29. Em Cuiabá, 39. Em Natal, 28 e até 33 em Belém.



