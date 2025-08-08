Logo R7.com
Confira a previsão do tempo para esta sexta (08)

Entre a próxima sexta-feira (8) e sábado (9), a chuva frequente na faixa litorânea de São Paulo pode causar transtornos

JR na TV|Do R7

Na última quarta-feira (6), cidades do litoral de São Paulo, como Santos e Guarujá, superaram a média de chuva do mês em menos de 24 horas. Entre a próxima sexta-feira (8) e sábado (9), a chuva frequente na faixa litorânea de São Paulo pode causar transtornos, como deslizamentos de terra. A quinta nova onda de frio de 2025 se configura a partir desta sexta-feira. Até a próxima quarta-feira (13), grande parte da região Sul, São Paulo, sul do Rio de Janeiro, sul de MG e Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e de Mato Grosso devem ficar com temperaturas pelo menos 5°C abaixo do normal.

Últimas


