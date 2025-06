Confira a previsão do tempo para esta sexta (27)

Nesta sexta-feira (27), as instabilidades dão uma trégua entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, mas voltam no fim de semana. Dia de tempo instável em Curitiba e em São Paulo. Na faixa central do país, uma circulação de ventos em níveis mais elevados da atmosfera garante o tempo firme e seco. No Rio Grande do Sul, uma nova massa de ar polar mantém o risco de geada na campanha gaúcha e em áreas do centro-sul do estado.



