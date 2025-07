Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (18)

Uma nova massa de ar polar avança pelo país e derruba as temperaturas no Sul, e em parte de Mato Grosso do Sul e até de Mato Grosso. Logo cedo pode gear em áreas da campanha, oeste e missões gaúchas, no sul do Paraná e no extremo sul de Mato Grosso do Sul. Em Porto Alegre, sexta-feira (18) de céu fechado com chuva a qualquer hora. Os termômetros não passam dos 16 graus. Em São Paulo, tempo firme com máxima de 25. Em Macapá, o sol, calor de 30 graus e pancadas chuva.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!