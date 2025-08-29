Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (29)

Nesta sexta-feira (29), a circulação de ventos forma nuvens de tempestade entre São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Nessas áreas, a chuva pode vir com raios e queda de granizo.

Em São Paulo, chuva forte à tarde com risco de pedras de gelo. Faz apenas 21 graus. Em Belo Horizonte, sol com previsão de pancadas de chuva à tarde. Máxima de 26. Em Palmas, tempo seco, com 36 graus.

Amanhã, os ventos do mar provocam chuva moderada a forte no litoral da Bahia e entre Sergipe e a Paraíba. No Norte, chuva intensa entre o Amazonas e Roraima e Amapá, com alerta de temporal para o norte do Pará. No Brasil central, a massa de ar seco predomina, com muito calor e umidade do ar em níveis críticos.

Em Porto Alegre faz 24 graus. No Rio de Janeiro, 28. Em Cuiabá, 38. Em Natal, 27 e até 36 em Teresina.

