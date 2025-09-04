Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (5)

Na sexta-feira (5), uma frente fria avança e deixa em alerta a faixa que vai do norte do Rio Grande do Sul até o oeste do Paraná. Em seguida, o ar polar derruba as temperaturas. O dia pode começar com geada na campanha gaúcha. Nas últimas 24 horas, o Rio Grande do Sul registrou quase 400 mil raios. Uma descarga elétrica foi captada pelo observatório astronômico de Santa Maria (RS).

A sexta-feira será nublada e chuvosa em Florianópolis (SC), com máxima de 19°C. Em São Paulo, haverá nuvens à tarde e poderá garoar no fim do dia, com máxima de 27°C. Em Teresina (PI), o sol será forte, e o tempo, seco, com 36°C. Nesta quinta-feira (4), o maior volume de chuva foi registrado no Rio Grande do Sul. Na sexta-feira, o ar seco reduzirá a umidade no Centro do Brasil. No Nordeste, ventos do mar favorecem chuva forte de Sergipe ao litoral da paraíba. Haverá pancadas mais intensas entre Rondônia, Acre e Roraima.