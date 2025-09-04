Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (5)

Haverá temporais no Sul e temperaturas variadas em outras regiões

JR na TV|Do R7

Na sexta-feira (5), uma frente fria avança e deixa em alerta a faixa que vai  do norte do Rio Grande do Sul até o oeste do Paraná. Em seguida, o ar polar derruba as temperaturas. O dia pode começar com geada na campanha gaúcha. Nas últimas 24 horas, o Rio Grande do Sul registrou quase 400 mil raios. Uma descarga elétrica foi captada pelo observatório  astronômico de Santa Maria (RS). 

 

A sexta-feira será nublada e chuvosa em Florianópolis (SC), com máxima de 19°C. Em São Paulo, haverá nuvens à tarde e poderá garoar no fim do dia, com máxima de 27°C. Em Teresina (PI), o sol será forte, e o tempo, seco, com 36°C. Nesta quinta-feira (4), o maior volume de chuva foi registrado no Rio Grande do Sul. Na sexta-feira, o ar seco reduzirá a umidade no Centro do Brasil. No Nordeste, ventos do mar favorecem chuva forte de Sergipe ao litoral da paraíba. Haverá pancadas mais intensas entre Rondônia, Acre e Roraima. 



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bahia (Estado)
  • Brasil
  • Brasília
  • Florianópolis
  • Frente fria
  • Minas Gerais
  • Norte
  • Paraná
  • Porto
  • Porto Alegre
  • Previsão do tempo
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • Rio Grande do Sul
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • São Paulo (time)
  • Sul
  • Temperatura
  • Tocantins

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.